Сотрудники ДПС на Ставрополье остановили пьяного водителя без прав

Вблизи города Железноводска в Ставропольском крае сотрудники ДПС за непристегнутый ремень остановили пьяного водителя без прав. Как оказалось, мужчина никогда не сдавал на права. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки оказался 37-летний житель поселка Капельница, который был явно пьяный. Инспекторы выяснили, что права вождения у мужчины не было и предложили пройти освидетельствование, чтобы зафиксировать уровень этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушитель отказался.

В отношении водителя составлен административный протокол. За отказ от прохождения освидетельствования и за вождение без прав водителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также на Ставрополье сотрудники ДПС поймали пьяного водителя грузовика. Мужчина за 42 года стажа ни разу не нарушал ПДД. Теперь ему грозит лишение прав и штраф.