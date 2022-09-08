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Происшествия8 сентября 2022 6:56

Сотрудники ДПС на Ставрополье остановили пьяного водителя без прав

Мужчина выпил и сел за руль, хотя на права никогда не сдавал
Данил Юрков

Вблизи города Железноводска в Ставропольском крае сотрудники ДПС за непристегнутый ремень остановили пьяного водителя без прав. Как оказалось, мужчина никогда не сдавал на права. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки оказался 37-летний житель поселка Капельница, который был явно пьяный. Инспекторы выяснили, что права вождения у мужчины не было и предложили пройти освидетельствование, чтобы зафиксировать уровень этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушитель отказался.

В отношении водителя составлен административный протокол. За отказ от прохождения освидетельствования и за вождение без прав водителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также на Ставрополье сотрудники ДПС поймали пьяного водителя грузовика. Мужчина за 42 года стажа ни разу не нарушал ПДД. Теперь ему грозит лишение прав и штраф.