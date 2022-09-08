Ставропольский край поставил 3 тысячи тонн овощей и фруктов в регионы РФ

Из Ставропольского края в Воронежскую, Орловскую, Нижегородскую области, а также в Краснодарский край было направлено почти 3 тысячи тонн фруктов и овощей. Об этом пишет пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, из Шпаковского округа отправили 82 тонны капусты, 202 тонны картошки и 16 тонн лука. Больше всего было отправлено картошки из Красногвардейского — более 2,3 тысячи тонн. На сахарный завод отправили 210 тонн свеклы.

Фрукты тоже отправились в другие регионы. Отправлено 5 тонн яблок, почти 11 тонн слив и 5,3 тонны дынь.

И пока в регионы поставляются качественные фрукты и овощи из Ставропольского края, в детские учреждения Пятигорска доставлялась некачественная молочная продукция. Россельхознадзор вынес предупреждение недобросовестному поставщику.