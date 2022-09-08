В Ставрополе мать попавшего под колеса иномарки 6-летнего мальчика оказалась под проверкой

Сбитому ребенку понадобилась помощь врачей. Фото: УГИБДД по Ставрополю

В Ставрополе 7 сентября 2022 года около 17:45 под колеса иномарки попал 6-летний ребенок. Автомобиль «Киа Оптима» наехал на него, когда мальчик с мамой переходил дорогу на дублере улицы Доваторцев недалеко от пересечения с улицей Шпаковской. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе городского управления ГИБДД, проверка проводится не только в отношении водителя наехавшей на малыша машины, 30-летней местной жительницы, но и матери пострадавшего ребенка.

- Степень ответственности участников, в том числе матери ребенка, устанавливается, - отметили в Госавтоинспеции Ставрополя.

Авария произошла в районе пересечения улиц Шпаковская и Доваторцев. Фото: УГИБДД по Ставрополю

Пока что известно, что водитель «Киа Оптима» за последний два года четырежды получала штрафы за превышение скорости. Нарушала ли она правила дорожного движения в данной ситуации, выясняется.

Что касается состояния ребенка, оно удовлетворительное — госпитализация не понадобилась, ушиб ноги врачи разрешили долечить дома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что под Железноводском сотрудники ГИБДД остановили водителя за непристегнутый ремень безопасности, а в итоге выявили целый ряд страшных нарушений.