Ударные вертолеты Росгвардии устроят авиашоу в Пятигорске 11 сентября

Вертолеты будут кружить над Пятигорским озером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка Росгвардии «День передовых технологий» в Пятигорске откроется 11 сентября 2022 года. Подробности мероприятия на брифинге сообщил заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов.

Он уточнил, что выставка, на которой продемонстрируют технические достижения в сфере обеспечения безопасности и правопорядка, будет работать на территории Парка Победы. Посетители смогут увидеть образцы военной и спецтехники, вооружения, инженерно-технических средств охраны, связи, экипировки и обмундирования.

Помимо этого гостей Дня передовых технологий ждут показательные выступления кинологов и авиашоу над Пятигорским озером.

- Воздушный показ откроет пара вертолетов Ми-8АМТШ. Замкнет группу пара ударных вертолетов Ми-24 под управлением военных летчиков первого класса. В конце вертолет Ми-24 продемонстрирует фигуры сложного пилотажа, - добавил Михаил Романов.

В 14:30 в рамках выставки состоится концерт образцово-показательного оркестра Росгвардии. До этого один из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов России даст представления в Ессентуках (9 сентября в 19:00, зал имения Шаляпина) и в Кисловодске (10 сентября в 14:00, площадка перед Колоннадой).

Также в Пятигорске выступят ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии и военный оркестр штаба округа. Почетным гостем станет В качестве почетного гостя советский и российский артист, член Совета по культуре Росгвардии Владимир Маркин.

Вход на все мероприятия бесплатный.