Запаса лекарств для лечения коронавируса Ставрополью хватит на 3-4 месяца

Ставрополью хватит запаса лекарств для лечения коронавируса на 3-4 месяца – это только для амбулаторных пациентом. Стационары же обеспечены лекарствами на срок в 6-7 месяцев. Об этом на брифинге в краевом правительстве рассказала заместитель министра здравоохранения региона Наталья Звягинцева.

Также сегодня Ставрополье обеспечено запасом кислорода для нуждающихся в нем пациентов на 24 дня. На данный момент в нем нуждается три тяжелобольных пациента. Также Наталья Звягинцева уточнила, что темпы вакцинации немного снизились и призвала ставропольцев делать прививки от коронавируса. Запаса вакцин на Ставрополье достаточно.

Ситуация с коронавирусом на Ставрополье стабильная, за 7 сентября коронавирусом заболели 739 человек, а выздоровели – 590. Также заболели 175 детей: никому из них не понадобилось амбулаторное лечение или госпитализация. Губернатор напоминает о соблюдении мер эпидпрофилактики и о необходимости прохождения ревакцинации.