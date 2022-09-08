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Общество8 сентября 2022 12:50

Медики в Ставрополе получили 100 тысяч доз вакцины от гриппа

Препараты распределены по поликлиникам города
Данил Юрков

В Ставрополе медики получили почти 100 тысяч вакцин от гриппа, все препараты распределены по поликлиникам города. Об этом пишет пресс-служба Администрации города Ставрополь.

Всего в поликлиники поступило 98 тысяч вакцин: 74 для взрослых и 24 для детей. В сообщении ведомства сказано, почему надо проходить иммунизацию против гриппа, особенно людям, относящимся к группе риска – это дети, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.

— Напомним, грипп – это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую и другие системы организма. Опасность представляют не сами патогенные штаммы, а осложнения, которые они вызывают, – сказано в сообщении.

Напомним, что на Ставрополье есть запас лекарства для лечении коронавируса. Для амбулаторных пациентов объема лекарств хватит на 3-4 месяца, а стационарам – на 6-7 месяцев.