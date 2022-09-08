На проезде Российский от улицы Западный обход до улицы Тухачевского, а также на улицах Ивана Щипакина и генерала Маргелова будет ограничено движение. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края и просит водителей заранее выбирать маршрут.

— Объезд будет осуществляться по улицам Западный обход, Рогожникова, Тухачевского и по проезду Российскому (от улицы Тухачевского до улицы 45-ая Параллель), – пишет ведомство.

Ограничение продлится с 8:00 до 0:00. В начале 11 сентября проезд по перекрытым улицам возобновиться.

Автомобилистам стоит не только заранее продумывать маршруты, но и опасаться мошенников. Так, жительница Ставрополья доверилась мужчине, который обещал помощь в починке машины. Однако после получения 500 тысяч рублей подозреваемый исчез, оставив пострадавшую без денег.