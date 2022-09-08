Ставропольские аграрии начали собирать капусту

Сбор продуктов на сельскохозяйственных угодьях идет полным ходом. Недавно часть собранных фруктов и овощей отправилась в другие регионы РФ. Самыми популярными сортами белокочанной капусты у ставропольских аграриев остаются «Амагер», «Слава» и «Герцогиня». Последний сорт – гибрид отечественной селекции.

— На данный момент аграриями уже собрано 1,8 тысячи тонн капусты открытого грунта с общей площади 174 гектаров. Уборка урожая продлится до поздней осени, – сообщает первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Елена Тамбовцева.

К слову об импортированных овощах и фруктах: почти 3 тысячи тонн было отправлено в Воронежскую, Орловскую, Нижегородскую области, а также в Краснодарский край. В прошлом году Ставрополье отправило 2,2 тысячи тонн. Хороший урожай позволил порадовать жителей других регионов ставропольскими овощами и фруктами.