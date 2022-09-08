Права 400 обманутых дольщиков восстановили на Ставрополье с начала года

В Ставропольском крае в 2022 году помогли 396 жителям, которых обманули во время долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

А в период с 2013 по 2022 год были восстановлены права 4500 граждан, купивших квартиры на 30 проблемных объектах. Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье в 2023 году капитально отремонтируют 13 школ. Работы проведут в рамках президентской программы.