Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 16:42

Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Ставрополе

Памятную табличку установили на доме, где жил военнослужащий
Инна МОРОЗОВА
Военнослужащий героически погиб на Донбассе в марте

Военнослужащий героически погиб на Донбассе в марте

В Ставрополе открыли мемориальную доску участнику специальной операции России в Украине Ивану Вересову. Военнослужащий героически погиб на Донбассе в марте. Ему было 23 года.

Памятную табличку установили на доме №328 по улице Мира, где жил Иван.

На торжественном митинге присутствовали родные военнослужащего, его друзья и знакомые. Также мероприятие посетил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

- Этот молодой, сильный парень - пример невероятной стойкости и мужества, истинный патриот и достойный гражданин своей страны, - сказал глава города.

Указом Президента Иван Вересов был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что вертолеты Росгвардии устроят авиашоу в Пятигорске 11 сентября.