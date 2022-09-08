Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Ставрополе

Военнослужащий героически погиб на Донбассе в марте

В Ставрополе открыли мемориальную доску участнику специальной операции России в Украине Ивану Вересову. Военнослужащий героически погиб на Донбассе в марте. Ему было 23 года.

Памятную табличку установили на доме №328 по улице Мира, где жил Иван.

На торжественном митинге присутствовали родные военнослужащего, его друзья и знакомые. Также мероприятие посетил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

- Этот молодой, сильный парень - пример невероятной стойкости и мужества, истинный патриот и достойный гражданин своей страны, - сказал глава города.

Указом Президента Иван Вересов был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что вертолеты Росгвардии устроят авиашоу в Пятигорске 11 сентября.