Грузовой поезд сошел с рельсов на Ставрополье

Авария произошла в Георгиевске в четверг, 8 сентября. Товарный поезд сошел с рельсов на полном ходу на сортировочном участке станции «Георгиевск».

Железнодорожный состав №8 502 двигался по маршруту Минеральные Воды - Прохладный и перевозил вторичное сырье - рельсы и шпалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии работают 18 человек и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС на Ставрополье поймали нетрезвого водителя без прав за рулем. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.