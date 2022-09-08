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Происшествия8 сентября 2022 19:42

Суд приговорил к 12 годам колонии террориста на Ставрополье

Мужчина участвовал в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году
Инна МОРОЗОВА

Южный окружной военный суд вынес приговор Хазвахи Черхигову. Его признали виновным в захвате и удержании заложников, бандитизме, умышленном убийстве, теракте и побеге из тюрьмы.

По данным следствия, подсудимый в составе банды Шамиля Басаева участвовал в вооруженном нападении на Буденновск и захвате заложников в 1995 году.

Черхигова задержали в Москве в ноябре 2018 года.

В четверг, 8 сентября 2022 года, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.