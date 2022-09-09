Юрклиенты банка Уралсиб станут тратить меньше времени на документооборот

Фото: банк Уралсиб

Подключение цифровой разработки от специалистов банка Уралсиб дает возможность оперативно и без ошибок вносить изменения в реестры ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Для этого нужно воспользоваться услугами приложения, расположенного на сайте.

Удобство заключается в том, что приложение, находящееся в контакте с открытыми базами ЕГРИП/ ЕГРЮЛ, самостоятельно внесет необходимую информацию о предприятии, а в остальных полях оставит подсказки для заполнения вручную. Далее произведет калькуляцию и автоматически занесет итог расчетов в текущие документы УСН, ЕНВД.

Для использования сервиса нужно сделать всего несколько простых шагов.

После регистрации на сайте заполнить предлагаемые поля (в бланке).

Затем заверить ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Заплатить за услугу (подачу информации онлайн).

После этого можно отправлять документацию в налоговую службу не выходя с сайта.

Далее – ждать ответа от ФНС и сообщений, как продвигается утверждение. Все в режиме онлайн.

Банк Уралсиб постоянно заботится о комфортном обслуживании клиентов-предпринимателей. Разрабатываются и внедряются новые инструменты, значительно облегчающие работу с финансами и документооборотом, получение кредитов и других услуг. По исследованиям Эксперт РА от 2021 года Уралсиб находится в первой десятке рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.

Узнать больше о новых возможностях и получить консультацию специалиста можно по бесплатному телефону 8-800-700-77-16, в офисах банка или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»