На Ставрополье выявили 1000 заболевших коронавирусом

На сегодняшний день, 9 сентября, все больше ставропольцев заболевают «короной», однако суточное число выздоровлений также выросло. Всего заболели 1019 ставропольцев. Смертельных исходов не зарегистрировано. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Суточное число госпитализаций изменилось незначительно. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зарегистрировано, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

Напомним, что лекарств для амбулаторного лечения коронавируса хватит на 3-4 месяца; у стационаров есть запас лекарств на 6-7 месяцев. Об на брифинге в краевом правительстве рассказала заместитель министра здравоохранения региона Наталья Звягинцева. Также было сказано, что на сегодняшний день Ставрополье обеспечено запасом кислорода на 24 дня для нуждающихся в нем пациентов.