В Минеральных водах потушили пожар с лаком и красками

Фото: пресс-служба МЧС России по Минеральным водам

Сообщение о происшествии поступило от ЕДДС Минераловодского ГО 9 сентября в 5:11. Пожарные выехали на место для тушение огня по адресу улица Московская, 16. Когда специалисты приехали, наблюдалось открытое горение склада. Об этом сообщает управление МЧС Ставрополья.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 8:40 пожарные сообщили об «успешной ликвидации открытого горения». Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

Здания подвергаются опасности не только от пожаров. Недавно ставропольские школы проверяли после анонимного сообщения о минировании. Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что экстренные службы проверяют учебные заведения. Проверка закончилась без происшествий: подозрительных предметов обнаружено не было.