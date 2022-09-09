В Ставрополе установили мемориал памяти погибшему во время спецоперации Ивану Вересову

Вчера, 8 сентября, на улице Мира, 328 в Ставрополе состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски Вересову Ивану Александровичу, погибшему в марте на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Ставрополь.

Иван вересов родился и жил в Ставрополе. После армии решил служить по контракту. В феврале этого года молодой человек отправился в служебную командировку на Донбасс. Жизнь ставропольца оборвалась в марте, ему было 23 года. Солдат награжден Орденом Мужества посмертно.

Почтить память пришли родственники, друзья, представители ветеранских и общественных организаций и глава Ставрополя Иван Ульянченко. На стене дома, где жил Иван, появилась мемориальная доска в память о парне. Собравшиеся возложили к мемориалу цветы.