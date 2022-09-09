На Ставрополье к 2030 году реализуют 40 проектов стоимостью 700 млрд рублей

Правительство Ставропольского края вместе с Минэкономразвития России разработали 40 проектов в сферах промышленности, туризма и агропромышленного комплекса. Все проекты оценили в 700 млрд рублей, а реализовать их хотят к 2030 году.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил сроки и задачи для выполнения. Проекты должны принести Ставрополью больше 20 тысяч рабочих мест.

— Сегодня необходимо обеспечить выполнение всех подготовительных мероприятий, предусмотреть создание необходимой инфраструктуры, – сказал глава региона.

Глобальные проекты ожидаются не только в сферах промышленности, туризма и агропромышленного комплекса, но и в школах. Так, на Ставрополье в 2023 году капитально отремонтируют 13 школ, а в общем ремонт требуется 300 образовательным учреждениям: для 82 из них уже выделили средства из бюджета.