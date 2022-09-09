Ко Дню Ставрополя на остановках появятся 700 посвященных празднику плакатов

Ставропольские остановки преобразятся ко Дню Ставрополя и Ставропольского края: с двух сторон будет повешено 680 праздничных плакатов, среди которых 150 посвящены фестивалю «На Высоте». Сам фестиваль начнется 10 сентября в краевой столице. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Ставрополя со ссылкой на слова главы города Ивана Ульянченко.

— Празднично оформлять остановочные площадки – уже сложившаяся ставропольская традиция. Совсем недавно в павильонах размещались изображения с атрибутикой ко Дню российского флага. Теперь мы готовимся ко дню рождения города и края, – сообщили в ведомстве.

Также в краевой столице обустроят 8 новых остановок.

Напомним, что в преддверии праздника в Ставрополе, 10 сентября, ожидается ярмарка выходного дня. Она пройдет на улице Доваторцев, 13. с 8:00 до 16:00.