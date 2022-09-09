«Россети Северный Кавказ» обеспечат надежное энергоснабжение избирательных участков

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики Группы «Россети Северный Кавказ» выполнили комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в предстоящий период голосования.

На территории Северо-Кавказского федерального округа выборы различного уровня пройдут в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. В зоне ответственности крупнейшей электросетевой компании Северо-Кавказского федерального округа находятся 758 избирательных участков.

Энергетики уже провели внеплановые осмотры и диагностику технического состояния электросетевых объектов, обеспечивающих энергоснабжение пунктов для голосования. Дополнительно рабочие группы проверили схемы электроснабжения социально значимых объектов и центров телерадиовещания.

Выявленные недостатки устранили в оперативном порядке. В дни проведения выборов в режиме повышенной готовности непрерывно будут находиться 505 оперативных бригад (1 516 специалистов и 303 единицы спецтехники), оснащенные необходимым инвентарем и экипировкой.

Кроме того, специалисты ведут мониторинг противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, приняли меры по повышению их антитеррористической защищенности. С 9 по 12 сентября в компании будет введён режим «технологической тишины». Он подразумевает полный запрет на все плановые мероприятия и переключения, за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий возможных технологических нарушений.

«В преддверии выборов мы провели большую и слаженную работу во взаимодействии с представителями всех уровней исполнительных органов власти регионов, местного самоуправления, избирательных комиссий и силовых структур. И к выполнению стратегической задачи – обеспечению надежного электроснабжения дней голосования – готовы максимально», – отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Напомним, Единый день голосования назначен на 11 сентября текущего года. При этом в большинстве субъектов выборы продлятся три дня – с 9 по 11 сентября.