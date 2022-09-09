Грузовой поезд сошел с рельсов в Георгиевском округе Ставрополья

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

В 18:40, 8 сентября грузовой поезд, перевозящий рельсы и шпалы, сошел с рельсов. Последствия аварии ликвидировали 18 специалистов и 8 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

— С рельс 1 платформы тяжелого поезда на ходу. Поезд №8 502 двигался по маршруту «Минеральные Воды – Прохладный», перевозил вторичное сырье (рельсы, шпалы). Движение поездов не нарушено. В результате происшествия погибших пострадавших нет, – пишет ведомство.

Еще одно происшествие произошло в Минеральных водах. Там загорелся склад с красками и лаком. Возгорание площадью 400 квадратных метров тушили 35 человек и 11 единиц техники.

Сообщение о происшествии поступило от ЕДДС Минераловодского ГО 9 сентября в 5:11. Пожарные выехали на место для тушение огня по адресу улица Московская, 16.