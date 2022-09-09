Житель Ставрополя взял чужую машину покататься и сжег в лесу

Фото: ГУ МВД по СК

В Ставрополе пожарные, приехавшие на вызов по сигналу от очевидцев, потушили в лесу горящий легковой отечественный автомобиль. Информация о происшествии была передана и сотрудникам полиции.

После проведения оперативных мероприятий в дальнейшем установили, что машина была угнана накануне, потому что беспечный хозяин оставил в замке зажигания ключи и ушел, чем воспользовался 41-летний житель Ставрополя.

Прохожий сел в незапертый автомобиль и поехал кататься на нем по городу. Так он рассказывал в отделении после задержания. А когда же осознал, что совершил угон, за что полагается уголовная ответственность, решил избавиться от машины, за тем и произвел поджег. Сумма ущерба - 150 тысяч рублей.

Органами следствия и дознания ОП №2 Управления МВД России по городу заведены уголовные дела об умышленном уничтожении и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.