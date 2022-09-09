В туалете школы Пятигорска установили муляж камеры наблюдения

Появившееся обращение отца ученика школы №6 города Пятигорска прокомментировали в управлении образования курорта.

Родитель пожаловался, что за детьми ведется видеонаблюдение в туалете для мальчиков, уточнив, что камера установлена в умывальной комнате, но фактически в уборной. Видео было опубликовано в социальных сетях 7 сентября. Официальный комментарий получен 9 числа и содержит сведения, что никакой настоящей слежки за школьниками не ведется, о чем родители были предупреждены.

- В умывальных комнатах, отделенных глухими дверями от туалетных зон с закрывающимися кабинками, установлены муляжи видеокамер с целью предотвращения возможных нарушений дисциплины обучающимися, - пояснили в управлении. - Данный вопрос обсуждался на общешкольном и классных родительских собраниях.

Отмечается, что законные представители учеников школы №6 Пятигорска поддержали идею администрации и официально никто не жаловался.