В Ставрополе во время движения у манипулятора выпал груз

Инцидент произошел 9 сентября примерно в 12 часов на улице Кулакова. На проезжую часть выпали кирпичи: груз не был закреплен должным образом. Последствия водитель устранил самостоятельно с помощью своего манипулятора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Избежать наказания, однако, 47-летнему водителю, жителю Михайловска, не удалось. В отношении мужчины составлен административный протокол за «умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия». Ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Инциденты с машинами бывают разные. Один житель Ставрополя, например, решил взять чужую машину покататься и сжег ее в лесу. Хозяин угнанной машины оставил ключи в замке зажигания. Заведены уголовные дела об умышленном уничтожении и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.