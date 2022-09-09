Дважды пойманный за пьяное вождение ставрополец попал под уголовное дело

В конце декабря 2021 года обвиняемый ехал по городу Ставрополю, однако за нарушение ПДД был остановлен правоохранителями. Сотрудники ДПС заметили, что остановленный был явно пьяный. Однако доказывать свою трезвость мужчина отказался. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

— Согласно материалам уголовного дела установлено, что злоумышленник, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял транспортным средством в состоянии опьянения, – пишет ведомство.

Суд согласился с позицией обвинителей и назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.