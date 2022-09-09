Сотрудника ГИБДД уличили в получении взятки за прохождение экзамена на права

Житель Ставрополья, закончивший обучение на права, встретился со своим инструктором по вождению еще 14 декабря 2021 года. В тот момент в рамках следственного эксперимента он стал посредником, который передает взятку в размере 18 тысяч рублей начальнику регистрационно-экзаменационного отделения (из города Нефтекумск) межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД г. Буденновск ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Подозреваемый получил деньги и во время экзамена помогал сдать теоретическую часть без проверки знаний ПДД. Однако беспрепятственно закончить незаконную деятельность ему помешали сотрудники полиции, которые зафиксировали противоправные действия сотрудника ГИБДД.

Также стало известно еще о восьми экзаменуемых, которым злоумышленник помогал сдать теорию ПДД. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима, а также штрафом в десятикратном размере от взятки.