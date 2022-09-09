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Общество9 сентября 2022 17:25

В Ставрополе изменили схему движения на Российском проспекте

На пересечении с улицей Ивана Щипакина появился новый светофор
Инна МОРОЗОВА
В Ставрополе оборудовали новый перекресток на пересечении Российского проспекта и улицы Ивана Щипакина

В Ставрополе оборудовали новый перекресток на пересечении Российского проспекта и улицы Ивана Щипакина

В Ставрополе оборудовали новый перекресток на пересечении Российского проспекта и улицы Ивана Щипакина. На данном участке появился светофор и пешеходный переход.

Светофор оборудован детекторами, которые считывают информацию о количестве машин, плотности потока и фиксируют дорожно-транспортные происшествия. Также светофор оборудован обзорными камерами, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что фазы движения транспорта и пешеходов будут регулироваться в режиме реального времени в зависимости от трафика.

Водителей просят обращать внимание на изменения.

Ранее сообщалось, что сотрудника ГИБДД на Ставрополье уличили в получении взятки. Полицейский помог сдать экзамен на права за 18 тысяч рублей.