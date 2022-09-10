На Ставрополье 1000 человек заболели коронавирусом

Уровень заболеваемости “короной” 10 сентября в Ставропольском крае продолжает расти, однако на 1134 заболевших выздоравливают 816 человек. На сегодняшний день медики зарегистрировали летальный исход от вируса. Официальной статистикой делится губернатор региона Владимир Владимиров.

Как пишет глава края, количество госпитализаций остается минимальным. Зарегистрировано 169 несовершеннолетних, заболевших “короной”. Жители Ставрополья не забывают про вакцинацию: за сутки первый компонент получили 3 401 человек, а второй – 1 689.

Скоро будет отмечаться День Ставрополя и Ставропольского края, а также пройдет форму “На Высоте”, из-за которого с 15 по 20 сентября перекроют некоторые улицы города. Не стоит забывать о мерах эпидпрофилактики и вакцинации, чтобы ходить на мероприятия, не боясь серьезно заболеть коронавирусом.