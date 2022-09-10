Жители Ставрополья сообщили о пьяном водителе без страховки

В Госавтоинспекцию Шпаковского округа поступил звонок от обеспокоенных жителей: они сообщили о неадекватном водителе и сообщили адрес. Правоохранители выехали на место и заметили припаркованную возле гипермаркета машину, за рулем которой спал явно пьяный водитель. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водитель не мог разговаривать, а на просьбу предоставить документы достал из бардачка таблетки. После того, как 39-летний житель Михайловска пришел в себя и отказался от прохождения теста на алкоголь, сотрудники ДПС составили административный протокол. Нарушителю предъявлены обвинения за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за отсутствие страховки на автомобиль.

Как итог, водителю грозит штраф общей суммой в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.