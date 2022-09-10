На юге Ставрополя закончили строительство 6-полосной магистрали на улице Щипакина

Дорога в шесть полос, протяженностью 1,5 километра, с тротуарами, фонарями и велодорожками готова к тому, чтобы по ней проехались. Строительство на улице Щипакина завершено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ставрополя.

Круг для разворота на месте пересечения улицы Щипакина и проспекта Российского оборудован газонами. На всей протяженности дороги установлены новые дорожные знаки, ограждения и пешеходные переходы. Городская мэрия сообщает, что новая дорога позволит увеличить пропускную способность южной части города и снизит нагрузку на перекрестке улицы Тухачевского и проспекта Российского.

Дорожные ограждения должны защитить пешеходов от возможных столкновений и вылетов машин с проезжей части. Чтобы допускать как можно меньше ДТП, водители должны знать правила дорожного движения. Правда, сотрудник ГИБДД решил помочь ученикам, которые не хотели учить ПДД. Начальника регистрационно-экзаменационного отделения уличили в получении взятки за прохождение теоретического экзамена на права.