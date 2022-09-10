В Ставрополе к 245-летию города проведут сотню мероприятий

На площади Ленина заработает «Спортивный Ставрополь», выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья» пройдет вдоль Театрального сквера до «Динамо», альтернативные площадки «Фестивального городка» заработают на Крепостной горе и Александровской площади с самого начала праздника и до вечера. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города Ставрополя.

Также в восемь вечера пройдет концерт российских звезд, в частности Клавы Коки. Для любителей живописи и фотографий с 15 по 19 сентября пройдет фотовыставка работ ставропольских мастеров «Мой город».

Большое количество разных мероприятий пройдет в городе, но также с 15 по 20 число будут перекрыты некоторые улицы города из-за фестиваля «На Высоте». Администрация города просит водителей заранее выбирать маршрут, чтобы объехать перекрытые участки дороги.