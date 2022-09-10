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Общество10 сентября 2022 11:26

Сквер Ивана Щипакина открыли в Ставрополе

С 10 утра работают интерактивные площадки и выступают творческие коллективы
Данил Юрков

Сквер «Героев России» получил свое название благодаря жителям города, которые большинством голосов помогли его выбрать. Так пишет об открытии новой зоны отдыха глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

— Разнообразные игровые зоны, отвечающие всем современным стандартам, уютные лавочки с подогревом и usb-разъемами, собственное миниатюрное озеро Байкал, бионические архитектурные формы. Перечислить все, что здесь есть, – очень сложно, ведь сквер превышает размерами десяток футбольных полей, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Также к 245-летию Ставрополя будет проведено сотня различных мероприятий. Жителям и гостям города не придется скучать: на День города и края выступят звезды российской эстрады, в том числе и Клава Кока.