Сквер Ивана Щипакина открыли в Ставрополе

Сквер «Героев России» получил свое название благодаря жителям города, которые большинством голосов помогли его выбрать. Так пишет об открытии новой зоны отдыха глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

— Разнообразные игровые зоны, отвечающие всем современным стандартам, уютные лавочки с подогревом и usb-разъемами, собственное миниатюрное озеро Байкал, бионические архитектурные формы. Перечислить все, что здесь есть, – очень сложно, ведь сквер превышает размерами десяток футбольных полей, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Также к 245-летию Ставрополя будет проведено сотня различных мероприятий. Жителям и гостям города не придется скучать: на День города и края выступят звезды российской эстрады, в том числе и Клава Кока.