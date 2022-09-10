Ставрополье вошло в топ-3 регионов по захламленности сельхозземель

Территориальные управления Россельхознадзора проведут ревизию несанкционированных свалок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский край занял третье место в России по количеству свалок и мест захламления отходами производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения. Такие данные опубликовал Россельхознадзор по итогам мониторинга за 8 месяцев 2022 года.

Всего по стран выявлено около 1400 плодородных участков общей площадью 987 гектаров, заваленных разным мусором. Больше всего свалок обнаружено в Татарстане - 154, также в топ-3 по захламленности вошли Ростовская область (87) и Ставропольский край (72). Следом идут Волгоградская область (52), Иркутская область и Калмыкия (по 40) и Хабаровский край (36).

При этом три из перечисленных субъектов РФ - Татарстан, Калмыкия и Хабаровский край - одновременно являются регионами-лидерами по количеству очищенных территорий.

Вопрос ликвидации свалок на сельхозземлях находится на особом контроле Россельхознадзора - они являются потенциально пожароопасными объектами.

- Считаем, что данную проблему необходимо решать комплексным подходом и стремлением всех сторон очистить плодородные земли от свалок, включая глав муниципалитетов и субъектов РФ. Территориальным управлениям Россельхознадзора дано поручение провести ревизию выявленных несанкционированных свалок, - отмечено в пресс-релизе ведомства.