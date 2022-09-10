14 тонн мусора вывезли из Ставрополя 10 сентября

также в Ставрополе продолжаются санитарные дни. Фото: ставрополь.рф

10 сентября 2022 года в Ставрополе прошел общегородской субботник. В нем приняли участие более 6000 человек, а на помощь людям пришли 20 единиц спецтехники.

Уборка прошла в местах отдыха; в парках и скверах (в частности, на бульваре Ермолова и в сквере памяти воинов-афганцев, в котором продолжается реконструкция); на красных линиях улиц; на дорогах и их дублерах; во дворах жилых домов; на детских, спортивных и контейнерных площадках; возле учебных заведений, соцобъектов, магазинов и предприятий.

За время генеральной уборки краевой столицы было собрано более 14 тонн мусора, листьев и веток, убран сухостой на улице Мира. Общее же количество мусора, вывезенное из Ставрополя за время возобновившихся в апреле субботников, превысило 200 тонн.

Напомним, также в Ставрополе продолжаются санитарные дни - он проводятся каждую пятницу с апреля по октябрь. В эти дни организации и предприятия города наводят порядок рядом со своими зданиями.