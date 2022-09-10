Обрушение декоративной стены в Ставрополе привело к массовому отключению газа

ЧП произошло в юго-западном районе. Фото: стоп-кадр видео

10 сентября 2022 года в городских пабликах появилась информация об обрушении стены многоэтажного дома в юго-западном районе Ставрополя, из-за чего произошло массовое отключение газа.

В краевом управлении МЧС скорректировали эту информацию - рухнула не сама стена, а облицовочный кирпич с нее, с 3 по 8 этаж. ЧП произошло на улице Доваторцев, 37/5.

Облицовка обрушилась почти полностью. Фото: стоп-кадр видео

На место прибыли 17 спасателей в сопровождении 7 единиц техники. К счастью, в результате падения облицовки никто не пострадал, но был поврежден газопровод. В связи с этим пришлось отключить газ в 43 квартирах.

- Работы по восстановлению газоснабжения начнутся после того, как управляющая компания их оплатит, - цитирует заместителя исполнительного директора - главного инженера АО «Ставропольгоргаз» Сергея Артамонова «Блокнот».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о повреждении четырех квартир в Ставрополе в результате взрыва.