Управляющую компанию в Ставрополе обязали восстановить обрушившийся фасад многоэтажки

Облицовка обвалилась практически по всей высоте дома. Фото: ГУ МЧС по СК

Стало известно, кто и почему займется восстановлением обрушившегося 10 сентября 2022 года фасада многоэтажного дома по адресу: улица Доваторцев, 37/5 в Ставрополе. «КП-Северный Кавказ» ранее подробно писала о данном инциденте.

В администрации краевой столицы сообщили, что за ремонтные работы будет отвечать управляющая компания указанного дома «Ставград» - это предусмотрено законодательством в подобных ситуациях.

Упавший кирпич повредил газопровод. Фото: ГУ МЧС по СК

Также на УК лежит ответственность за возвращение газоснабжения в 43 квартиры - только после того, как она оплатит ремонтные работы, «Ставропольгоргаз» приступит к восстановлению газопровода, который повредил обвалившийся облицовочный кирпич.

К счастью, это единственное последствие произошедшего. На место выезжали 17 сотрудников Главного Управления МЧС по Ставропольскому краю в сопровождении 7 единиц техники. Иных повреждений и пострадавших спасатели не выявили.