На Ставрополье в ДТП погиб водитель, превысивший скорость

Фото: УГИБДД по СК

В Кировском районе из-за превышения скорости погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась в ночь на 11 сентября вблизи станицы Марьинская. Водитель "Киа Рио" не справился с управлением на большой скорости, съехал с дороги и перевернулся. 39-летнего мужчину доставили в реанимацию, где он умер.

Фото: УГИБДД по СК

Инспекторы отмечают, что за последние два года погибший многократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.