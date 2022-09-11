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Происшествия11 сентября 2022 6:11

На Ставрополье в ДТП погиб водитель, превысивший скорость

До инцидента мужчина неоднократно привлекался к ответсвенности за нарушение ПДД
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Кировском районе из-за превышения скорости погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась в ночь на 11 сентября вблизи станицы Марьинская. Водитель "Киа Рио" не справился с управлением на большой скорости, съехал с дороги и перевернулся. 39-летнего мужчину доставили в реанимацию, где он умер.

Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

Инспекторы отмечают, что за последние два года погибший многократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.