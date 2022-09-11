«Россети Северный Кавказ» обеспечивают надежную работу энергосистемы в дни празднования 100-летия КБР

Фото: "Россети-Северный Кавказ"

«Россети Северный Кавказ» обеспечивают надежное электроснабжение во время празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики.

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений во всех подразделениях энергокомпании запланировано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников, отработана схема оповещения ремонтного персонала, определены места дежурств оперативно-выездных бригад. На смену заступят 23 бригады, состоящие из 92 специалистов и 38 единиц техники, укомплектованные необходимыми защитными средствами, инструментами и материалами.

Ранее, для обеспечения надежной работы оборудования сетевого комплекса в дни знаменательного события энергетики филиала «Каббалкэнерго» реализовали ряд специальных организационно-технических мероприятий. Рабочие группы провели внеочередные осмотры воздушных линий электропередачи, ревизию трансформаторных пунктов и кабельных линий, запитывающих площадки, где будут проходить праздничные мероприятия.

Напомним, основные торжества в регионе проходят 10 и 11 сентября.