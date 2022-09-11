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Общество11 сентября 2022 7:50

Начались выборы в 11 районах Ставропольского края

Жители края выберут 266 муниципальных депутатов
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае стартовали выборы в 11 районах. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

- Избирательные комиссии готовы обеспечить комфортное голосование, погода складывается очень благоприятная, - заявил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов.

В Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском, Советском округах и Лермонтове выберут представителей и депутатов местных законодательных органов. В Ессентуки идут дополнительные выборы на трех избирательных участках. Местным жителям надо избрать 266 депутатов представительных органов власти.

Отмечается, что эти выборы затрагивает почти 520 тысяч жителей Ставрополья. Это больше четверти от общего числа избирателей Ставропольского края.