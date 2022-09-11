На Ставрополье в ДТП на трассе пострадали таксист, пассажирка и ее ребенок

Фото: УГИБДД по СК

В Андроповском районе в ДТП пострадали три человека, в том числе - ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольском краю.

Авария случилась ранним утром 11 сентября на трассе "Кавказ". Таксист на Датсун столкнулась с грузовым тягачом, который стоял на обочине. От удара легковушку вынесло в кювет, где машина перевернулась.

Фото: УГИБДД по СК

Пострадали три человека: водитель такси и ее два пассажира 36 и 15 лет. Их всех доставили в больницу Невинномысска с травмами головы. Виновница ДТП за последние два года неоднократно привлекалась к ответсвенности за нарушение ПДД.

- У нее произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Не исключено, что смена могла затянуться, и водитель провела за рулём без отдыха слишком много времени, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.