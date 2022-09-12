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Здоровье12 сентября 2022 6:35

На Ставрополье снизился уровень заболеваемости коронавирусом

Заболел 641 человек, а выздоровели – 899
Данил Юрков

За последние сутки на Ставрополье улучшилась ситуация с коронавирусом. Ни одного смертельного случая зарегистрировано не было. Также заболели 150 детей, 149 находятся на амбулаторном лечении, госпитализирован 1. Об этом в своих официальных соцсетях сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Уровень вакцинации при этом заметно упал: первый компонент получили 378 человек, а второй – 170. По сравнению со вчерашним показателем в 1239 человек, на сегодняшний день обстановка с коронавирусом налаживается.

— Между тем, важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации, – напоминает глава региона.

Сегодня надо задуматься о своем здоровье, чтобы к 245-летию Ставрополя и Ставропольского края, когда проведут сотню мероприятий, присутствовать на празднике здоровым и не бояться заболеть коронавирусом.