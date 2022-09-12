Ставропольские камеры видеонаблюдения научат распознавать лица

Городские площадки, скверы, памятники культуры, перекрестки, учебные заведения, административные объекты и торговые предприятия защищены камерами видеонаблюдения. Камеры являются одной из трех составляющих системы «Безопасный город», и за видеопотоком круглосуточно наблюдают сотрудники ЕДДС, МВД и ФСБ. Об этом пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Сейчас же после заседания межведомственной группы обсудили возможность подключения к камерам интеллектуальных систем, которые смогут распознавать лица, забытые предметы и очаги возгорания.

— Это повысит уровень безопасности, антитеррористической защищенности и комфорта в краевой столице, облегчит работу правоохранителям, – прокомментировал встречу глава города Иван Ульянченко.

Также до конца года планируется установить еще 40 камер на площадях и в скверах города. На данный момент установлено 160 камер в сквере «Героев России» на улице Ивана Щипакина, который недавно открыли для ставропольцев.