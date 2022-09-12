Название сквера выбрали жители города путем голосования. Фото: gk-usi.ru

В Ставрополе открыли сквер «Героев России». Он продолжает развитие юго-западного района города.

На пяти гектарах сквера представлены все природные зоны России: от тундры до пустыни. В каждой части - свои бионические арт-объекты и растения. Такой замысел на Кавказе реализуют впервые.

- Очень много было мнений, какое название будет носить новый сквер. И в результате голосования, которое прошло по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, большинство жителей нашего города высказались за то, чтобы сквер был назван в честь героев России, - заявил на открытии мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Люди приезжали со всего края, чтобы посмотреть на новую благоустроенную локацию. Фото: gk-usi.ru

Открытие сквера прошло в праздничной атмосфере. Люди приезжали с разных концов города и края, чтобы посмотреть на новую благоустроенную локацию.

Здесь, к примеру, расположен один из самых больших в России экстрим-парков, общая площадь которого - семь тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя скейт-парк, памп-трек, игровая зона с батутами, скалодромом, тарзанкой и детской спортплощадкой.

- У нас сегодня на Ставрополье, в городе Ставрополе, реализуются уникальные проекты. Проекты российского масштаба. Это стало возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который проводит руководство нашего края, - заявил генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Сквер станет новой точкой притяжения народа, считают спикеры. Здесь могут отдохнуть и простые горожане с семьями, и любители экстрима, и творческие люди. В конце дня открытия перед местными жителями выступили популярные кавер-группы, а до 22 часов там проходили дискотека и лазерное шоу. Но даже после завершения горожане еще долго не уходили оттуда.