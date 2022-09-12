В Ставрополе из нескольких институтов и школы №11 эвакуируют людей

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский педагогический институт и школу №11 оповестили о возможном минировании зданий. Всех людей в срочном порядке эвакуировали. Об этом в соцсетях сообщают жители города.

В данный момент здания проверяют на наличие взрывчатых веществ внутри. Сообщений о ситуации не поступало.

Это далеко не первый случай минирования зданий на Ставрополье. Эвакуировали и здание краевого суда, и ставропольские школы, а в Кисловодске эвакуировали вокзалы, суд и здание прокуратуры. Пока ни в одном здании не было обнаружено взрывчатых веществ.

Эвакуации происходят после каждого подобного звонка, чтобы обезопасить людей от возможной угрозы жизни и здоровью. Такие сообщения парализуют работу учреждений, поэтому у злоумышленников есть своя, неизвестная нам, цель.