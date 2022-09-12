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Общество12 сентября 2022 11:24

Ставропольские аграрии намолотили 145 тысяч тонн подсолнечника

Подсолнечник убирают в 18 округах региона, в ближайшее время приступят и другие районы
Данил Юрков

Аграрии обработали четверть территорий, которые заняты растением. Всего собрано 145,2 тысячи тонн подсолнечника. В среднем с одного гектара получается 19 центнеров, а это на 4% больше результата прошлого года.

Среди лидеров по сбору урожая находится Красногвардейский округ, после него идет Новоалександровский и Ипатовский округа. Собирательство культур на Ставрополье продолжается полным ходом.

Напомним, что Ставропольский край активно поставляет овощи и фрукты в другие регионы страны. В Воронежскую, Орловскую, Нижегородскую области, а также в Краснодарский край было направлено почти 3 тысячи тонн фруктов и овощей. Картошка, лук, сахарная свекла, капуста и яблоки были направлены в другие регионы, чтобы они попробовали ставропольские продукты.