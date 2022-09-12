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Общество12 сентября 2022 11:40

Памятник Павлу Гречишкину установили на входе в детскую школу искусств в Ставрополе

Место выбрали 90% проголосовавших в онлайн-голосовании
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Ставрополя Ивана Ульянченко

Фото: соцсети главы Ставрополя Ивана Ульянченко

Павел Моисеевич Гречишкин – известный в России художник-пейзажист. Об установке ему памятника сообщил глава города Ставрополя Иван Ульянченко в своих официальных соцсетях. Там он отметил, что Павел Моисеевич запомнился как «творческий, энергичный и ни на миг не расстающийся с кистью».

— Бронзовый монумент высотой около двух метров изображает художника, сидящего за этюдником и создающего свой очередной шедевр, – написал глава города.

Также Иван Ульянченко отметил, что работы по благоустройству территории еще идут, но к середине недели памятник будет официально открыт. Глава города отметил, что памятник «станет еще одним подарком горожанам к юбилею краевой столицы».

Также в Ставрополе недавно открыли сквер Ивана Щипакина. Как сказал глава Ставрополя, сквер «Героев России» получил свое название благодаря жителям города, которые большинством голосов помогли его выбрать.