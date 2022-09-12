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Происшествия12 сентября 2022 12:02

На Ставрополье руководитель компании заплатит 1 млн рублей за коммерческий подкуп в размере 160 тысяч рублей

Такое наказание назначено приговором суда
Данил Юрков

Управляющий компании в Невинномысске признан виновным судом за коммерческий подкуп. Собранные следственным комитетом доказательства оказались достаточными для вынесения приговора. Теперь мужчина заплатит штраф в размере 1 млн рублей.

— Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года управляющий компании получил от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме 160 тысяч рублей за подписание актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости по договору о производстве капитального ремонта одного из многоквартирных домов города, – пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после получения денег.

Также напомним, что ставропольского полицейского обвиняют в уничтожении 72 административных дел. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.