Ставрополец обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью и убийстве

Утром 27 августа в селе Вознесеновское Апанасенковского округа нашли тело 35-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Следственного управления России по Ставропольскому краю.

— Подозреваемый в ходе ссоры нанес женщине многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела. После чего мужчина отвез потерпевшую к одному из домовладений в селе Вознесеновское и оставил там. От полученных повреждений через непродолжительное время наступила смерть женщины, – пишет ведомство.

В данный момент по ходатайству следователя СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту совершения преступления проведен осмотр места преступления, комплекс экспертиз и сбор доказательственной базы.