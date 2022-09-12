Вкладчики банка Уралсиб получат повышенную прибыль по программам «Доход» и «Золотой сезон»

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Ставки по вкладу «Доход» теперь составляют от 5,42 до 8,51 годовых процентов. Минимальная сумма зависит от того, где и как будет открываться вклад. Если непосредственно в филиале банка – от 30 000 рублей, если в сети (онлайн) - от 1 000 рублей. Деньги откладываются на срок от 91 до 1100 дней.

Вклад для тех, кто готов на большее - «Золотой сезон». При вложении от ста тысяч рублей с 12 сентября банк готов обеспечить дивиденды в размере от 5,85 до 7,80 процента годовых. Размер завит от начальной суммы и длительности вклада. Стандартные сроки - 181 или 367 дней.

Единые правила для обоих вкладов «Доход» и «Золотой сезон»: на протяжении всего времени клиент не может выполнять никакие операции, покупки со счета либо его пополнение исключены. Автоматическое продление услуги не предусматривается. Положенные накопления вкладчик получает по истечение оговоренного срока, в полном объеме - начисленные проценты приходят на отдельный счет либо счет вклада (капитализация).

Узнать больше о возможностях вложения денег и других услугах, получить ответы на вопросы и оформить вклад можно у специалистов в одном из ближайших филиалов банка, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или позвонив по номеру 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»