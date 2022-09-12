Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 14:10

Жительнице Ставрополя необоснованно не выдали разрешение на строительство

Прокуратура выявила нарушение
Данил Юрков

В апреле 2022 ставропольчанка обратилась в комитет градостроительства администрации города Ставрополя с заявлением на выдачу ей разрешения на строительство. Однако ей отказали, хотя подробно обосновать причину не посчитали нужным. Также был нарушен закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: у женщины потребовали документы, которых в первоначальном отказе не указывали.

— В связи с этим прокурором города Ставрополя в адрес руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя внесено представление, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Также закон нарушил управляющий компании в Невинномысске. Его обвиняют в коммерческом подкупе суммой в 160 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после получения денег. Теперь он, согласно приговору суда, должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей.