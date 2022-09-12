На Ставрополье станет легче продавать домашнее мясо

На еженедельном рабочем собрании в понедельник, 12 сентября, был обсужден вопрос о продаже мяса домашнего скота, которая доступна только при условия забоя на сертифицированной бойне и получении от нее документа. В крае таких мест для забоя 69.

— Необходимо так организовать логистику к забойным цехам, чтобы это не создавало трудностей для людей, занимающихся выращиванием скота для его дальнейшей реализации, – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также напомним, что на Ставрополье аграрии собирают разные культуры. Недавно появилась информация о том, что собрано 145 тысяч тонн подсолнечника. В среднем с одного гектара получается 19 центнеров, а это на 4% больше результата прошлого года. Собирательство в крае идет полным ходом. Часть продуктов импортируют в другие регионы страны, чтобы там тоже ели ставропольское.